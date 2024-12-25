В NAUDI заявили об успехе программы льготного кредитования для ОПК: потребности предприятий превышают 16 млрд грн

Программа льготного кредитования для оборонно-промышленного комплекса приносит первые результаты: потребности предприятий превышают 16 млрд грн.

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Об этом в интервью Forbes заявил исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров.

Он также рассказал о сложностях льготных кредитов для частного сектора ОПК.

В 2023 г. появилась возможность реализации государственной программы льготного кредитования для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Программа предусматривает кредиты на капитальные инвестиции (до 500 млн грн на пять лет под 5% годовых) и финансирование текущей деятельности (до 100 млн грн на три года).

"В рамках государственной программы предприятия ОПК могут получить льготные кредиты по двум направлениям: на капитальные инвестиции и на финансирование текущей деятельности. Разницу между рыночной ставкой и льготной компенсирует "Минстратегпром". Несмотря на это, спрос на такие кредиты очень высок. Например, участники нашей Ассоциации оценивают потребность в финансировании более чем в 16 млрд грн," – отметил Сергей Гончаров.

Он добавил, что, несмотря на определенные ограничения, программа открывает новые возможности для развития частного оборонного сектора, и NAUDI ожидает, что в 2025 году она заработает по полной.