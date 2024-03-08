В Минэнерго и НКРЭКУ работают над дальнейшей либерализацией энергорынков

Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), работают над внедрением механизма market coupling в Украине и последующей либерализацией энергорынков.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Сейчас мы совместно с Регулятором работаем над разработкой законодательства по интеграции четвертого энергопакета, в том числе предполагающего внедрение market coupling, большую либерализацию рынков", – сказала она.

Гринчук добавила, что процесс либерализации не завершился и еще многое предстоит сделать.

"У нас еще очень много обязательств, которые нужно имплементировать, чтобы быть полноценным участником рынка. И мы эту работу продолжаем при активном сотрудничестве с Европейской комиссией и Секретариатом энергетического сообщества", – подчеркнула она.

Замминистра отметила, что европейские партнеры видят, какие элементы европейских правил Украина может имплементировать достаточно быстро и они в этом помогают.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что Украина ограничена в возможности импортировать электроэнергию для покрытия дефицитов в энергосистеме, потому что стоимость электричества в стране формируется не так, как в Европе.