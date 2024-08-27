В магазинах 'АТБ' появится оборудование для установки собственной солнечной электростанции

Согласно данным из открытых источников из-за массированных вражеских ударов разрушены, повреждены или оккупированы более 70% всей украинской генерации. Энергетическая инфраструктура многих областей на протяжении более чем двух с половиной лет полномасштабной вооруженной агрессии понесла беспрецедентный ущерб. Даже на официальном государственном уровне все чаще раздаются призывы не только к максимально экономному потреблению электроэнергии, но и к повышению процента автономного энергообеспечения.

Учитывая это, многие частные домохозяйства и представители бизнеса ищут наиболее приемлемый для себя способ самостоятельного обеспечения собственных потребностей в электроэнергии. Как ответственный и социально ориентированный бизнес компания "АТБ" сделала очередной смелый шаг навстречу собственному клиенту – украинскому обществу. Речь идет об энергетической независимости, которая сейчас уже почти национальный тренд.

С 24 августа текущего года в магазинах крупнейшей отечественной торговой сети стартуют продажи оборудования для солнечных электростанций: солнечных панелей TW Solar и гибридных инверторов Livoltek. Как отмечается в официальном релизе компании, на начальном этапе в проекте "Энергетическая независимость с АТБ" задействованы четыре магазина "АТБ" в трех областях Украины, где будет организована продажа оборудования.

Благодаря акционному предложению "Энергетическая независимость с АТБ" комплект из 12 солнечных панелей и одного инвертора можно приобрести с акционной скидкой 20 188 грн. Фактически собственная мощная солнечная электростанция на 10 кВт при покупке в "АТБ" обойдется в 134 999 грн вместо 155 187 грн при покупке отдельно.

Также есть возможность выбрать персональную конфигурацию оборудования в соответствии с потребностями конкретного объекта. Розничная стоимость солнечных панелей TONGWEI Solar (445 Вт) составляет 4599 грн. Гибридный инвертор Livoltek на 10 кВт стоит 99 999 грн. Доступный сегодня способ доставки – самовывоз. Но это не большая сложность, ведь магазины, где будет представлено это оборудование, расположены в удобных локациях юга, центральной части и западных регионов страны. Это магазины №77 и 520 в Днепре (Шоссе Донецкое, 8 и ул. Гидропарковая, 17 соответственно), а также магазин №919 в селе Лесники Обуховского района Киевской области (ул. Ватутина, 168) и магазин №1332 в с. Кожичи Яворивского района Львовской области (ул. Тараса Шевченко, 20).

Долго медлить с принятием решения не стоит, ведь количество акционных энергокомплектов ограничено.

Указанное выше оборудование будет служить долгие годы, поскольку изготовлено известными в мире профильными компаниями. TONGWEI Solar входит в список крупнейших производителей солнечных элементов в мире. Компания имеет полный цикл производства солнечных модулей с высоким уровнем эффективности – от выращивания кремния до сборки готовой продукции, что обеспечивает высокий контроль качества. Livoltek является мировым лидером в сфере производства и услуг в области солнечной энергетики. Компания известна своей преданностью инновациям и высоким стандартам качества. Продукция Livoltek (в частности, инверторы) сертифицирована для использования в десятках развитых стран мира, что подтверждает ее соответствие международным стандартам.

Неудивительно, что такое профессиональное и качественное оборудование для установки автономной солнечной электростанции теперь доступно именно в магазинах многолетнего лидера отечественного ритейла, известного, в частности, прогрессивным инновационным подходом к бизнесу и вопросам повышения энергоэффективности.

Напомним, именно компания "АТБ" в свое время первой в Украине перевела все супермаркеты сети на экономные системы LED-освещения, внедрила специально разработанные системы рекуперации (тепло собирают от работы холодильного и морозильного оборудования и направляют на отопление). Во времена длительных отключений света компания оперативно оборудовала почти все магазины мощными автономными генераторами, обеспечив населению возможность не только иметь бесперебойный доступ к свежим продуктам, но и бесплатно подзарядить фонарики, мобильные телефоны и другие гаджеты.

Многое из того, что в настоящее время является нормой для любого современного супермаркета, в том числе это касается и актуальных вопросов энергоэффективности, в свое время было испытано, протестировано, внедрено, а иногда и разработано специалистами компании "АТБ".