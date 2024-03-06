В Дружковку отправили 4 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

На этой неделе бригады мобильной выдачи направляются в Дружковку Донецкой области. На борту грузовиков – 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Помощь от Фонда Рината Ахметова будет назначаться местным жителям.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это ожидаемая помощь для людей, живущих в прифронтовой области.

С начала полномасштабной войны Фонд передал 338 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.