В Дружковку отправили 4 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова
На этой неделе бригады мобильной выдачи направляются в Дружковку Донецкой области. На борту грузовиков – 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Помощь от Фонда Рината Ахметова будет назначаться местным жителям.
Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это ожидаемая помощь для людей, живущих в прифронтовой области.
С начала полномасштабной войны Фонд передал 338 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.