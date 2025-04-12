В Днепре уничтожены четыре гражданских самолета в результате атаки РФ: более $100 млн убытков

Российские военные преступники при ударе "Шахедами" по Днепру, среди прочего, попали по аэропорту города. Из-за нанесенного удара в ангаре аэропорта были уничтожены четыре гражданских самолета.

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Об этом сообщил глава консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Он отметил, что речь идет об ударе оккупантов в ночь на 4 апреля.

"Один из "Шахедов" ударил в ангар, который до войны использовал авиаремонтное подразделение авиакомпании Windrose. В результате попадания ангар полностью сгорел, а вместе с ним и четыре гражданских самолета: Airbus 321, Airbus 320, ATR72. Также уничтожен один бизнес-джет. Авиакомпания спрятала самолеты в ангар, чтобы как-то защитить во время войны, но не помогло", – рассказал Ланецкий.

По его словам, общий ущерб от пожара в ангаре аэропорта может превышать 100 млн. долларов.

Ланецкий считает, это "самая большая единовременная потеря украинских авиакомпаний" после боев за аэропорт Гостомель в феврале-марте 2022 года, где, напомним, был уничтожен единственный экземпляр крупнейшего самолета в мире АН225 "Мрия".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 3 апреля Россия атаковала ударными дронами Днепропетровскую область, в результате чего пострадали три человека. Громко было в Днепре и Каменском, причем в облцентре возникли пожары, поврежден инфраструктурный объект, админздания, в частности, здание Днепропетровского областного совета.

Также в тот день россияне атаковали Харьков : два человека погибли, пострадали 32 человека, среди них один ребенок.

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