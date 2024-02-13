УЗ имеет значительный потенциал для роста объемов перевозок, в повышении тарифов нет необходимости – аналитика

В прошлом году "Укрзалізниці" удалось выйти на чистую прибыль в сумме 5,2 млрд грн, и это значительное достижение, ведь в 2022 году у компании было 9,6 млрд грн чистого убытка. В то же время планы компании на 2024 год довольно сдержанны – несмотря на то, что УЗ имеет потенциал для наращивания объемов перевозок.

Об этом говорится в аналитике на сайте ЦТС.

"Получению прибыли безусловно способствовала внешняя помощь в виде кредитного и грантового финансирования. Так, если в 2022 году объем кредитов составил 249 млн евро, а грантов – 28 млн евро, то в 2023-м эти показатели составили соответственно 238 млн евро и 376 млн евро. Также следует помнить, что еще в середине 2022 г. грузовые железнодорожные тарифы были повышены сразу на 70% для всех видов грузов", – указывают в Центре.

Что касается объемов грузовых перевозок, то грузовая база получила мощный драйвер для роста после частичной разблокировки портов для всех видов грузов – в октябре-декабре 2023 года были зафиксированы рекордные объемы перевозок за весь период военного вторжения.

"Положительная динамика была продолжена и в январе 2024 года, когда было перевезено более 14 млн. т грузов. На этом фоне официальный прогноз грузовой базы на 2024 год на уровне 152 млн т выглядит слишком консервативным: рынок имеет значительный потенциал для роста в таких сегментах как перевозка зерновых, минстройматериалов, угля и руды", – резюмирует издание.

Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план на 2024 год, в котором ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Но эта инициатива не нашла поддержки у правительства: там заметили, что разблокировка портов и рост экономики обеспечит рост объемов железнодорожных грузовых перевозок. А, соответственно, доходы компании значительно возрастут и без повышения тарифов.