Уменьшение валютных ограничений поможет с привлечением финансовой помощи – НБУ

Государство должно продолжить курс смягчения валютных ограничений, поскольку свободное движение капитала будет способствовать повышению шансов государства на получение необходимого объема финансовой помощи в текущем году.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Нам нужно и дальше смягчать валютные ограничения введенные с началом вторжения. Бизнесу необходимы возможности, предоставляющие свободное движение капитала", – сказал Пышный.

Вместе с тем он отмечает необходимость регуляции определенных бизнес-процессов, в частности, чрезмерного спроса на валюту во время инвестирования и в других случаях.

"Наша макрофинансовая стабильность достигнута во время войны не является ни случайной, ни тем более магической. Это результат скоординированных действий и сложных, выверенных решений многих: Президента, правительства, партнеров и, конечно, НБУ", – добавляет глава регулятора.

По его словам, уровень бюджетного дефицита по результатам 2023 составляет -27% ВВП. Соответственно, для поддержки макроэкономических показателей должны быть задействованы значительные финансовые ресурсы партнеров и стран, которые помогают Украине во время войны, сообщал ранее Пышный.

"У нас есть рекордный бюджетный дефицит по результатам 2023 года — 27% ВВП, по нашим оценкам. Это колоссальные цифры. В бюджет 2024 также заложен значительный дефицит, весомую часть которого будет очень трудно покрыть без внешней финансовой помощи. Сегодня речь идет о $37 млрд от наших иностранных партнеров в 2024 году" – отмечает Пышный.

По мнению главы НБУ этот показатель - 37 млрд долларов - именно тот, минимальный, который позволит сбалансировать макроэкономические показатели и сохранять систему стабильной.