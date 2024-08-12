'Укрзализныця' продолжает рекордно наращивать объемы перевозок

В январе – июле 2024 года АО "Укрзалізниця" перевезло 103,864 млн т грузов, что на 25,6% больше показателя аналогичного периода в прошлом году.

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Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзалізниця" Валерий Ткачев.

По его информации, только за июль объемы перевозок выросли на +12% (до объемов июля 2023 года). Для железнодорожного транспорта показатели января – июля стали рекордными за весь период военного положения.

В частности, объем внутренних перевозок уменьшился на 0,9% по сравнению с прошлым годом и составляет 46,672 млн т. Вместе с тем объем импортных перевозок увеличился на 58,4%, а экспортных – на 62,3%.

Увеличение экспортных перевозок в "Укрзалізниці" объясняют эффективной работой украинского коридора экспорта грузов через порты Великой Одессы и восстановлением экономики Украины в целом.

Как известно, УЗ заработала за полгода более 3 миллиардов гривен, но на конец года заявила об ожиданиях более 2 миллиардов убытков. Откуда возьмутся ущерб, в компании не объясняют, но заявили, что нужно повышать тариф на грузовые перевозки.

В то же время эксперты убеждены: за убытками, которые ожидают в компании, стоят неэффективное руководство и коррупция, как всегда. К примеру, руководство УЗ должно сократить операционные расходы, которые сейчас очень раздуты, а также разобраться, сколько дизеля и куда тратит компания – ведь недавно удельная норма расхода дизельного топлива в Украине была вдвое больше, чем в Казахстане.