"Укрзалізниця" выполняет критические социальные функции: в парламенте призвали выделить 26 млрд грн на поддержку пассажирских перевозок.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития предложил правительству предусмотреть в госбюджете 2026 года 26 млрд грн для финансовой поддержки АО "Укрзалізниця". Ранее с аналогичной инициативой выступил Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры. Средства предлагают направить через Министерство развития общин и территорий – на обеспечение пассажирских перевозок, транспортировку гуманитарных грузов и эвакуационных операций.

Заместитель председателя экономического комитета, народный депутат Алексей Мовчан, пояснил, что "Укрзалізниця" выполняет ключевые социальные функции, которые государство должно компенсировать.

"Из-за специальных обязательств по пассажирским перевозкам и падения объемов грузов у компании возник кассовый разрыв. Эти убытки сложно будет покрыть в пределах одного или даже нескольких лет", – отметил Мовчан.

По его словам, железная дорога остается критически важной для экономики и логистики страны во время войны.

"Враг уничтожает объекты инфраструктуры, компания в сложном состоянии. Но объемы, которые перевозятся по железной дороге, ничем не заменить: автодороги этого не выдержат, речной транспорт не работает, авиаперевозки отсутствуют", – подчеркнул депутат.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палата также обращались к правительству с просьбой предусмотреть в бюджете компенсацию "Укрзалізниці" за убыточные пассажирские перевозки. Бизнес-ассоциации подчеркивали, что нынешняя система финансирования через кросс-субсидирование противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность украинских грузовладельцев.

