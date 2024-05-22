'Укрзалізниця' нанесла себе убытки на 300 млн, отменив аукционы по продаже лома, – Кушнирук

Отменив замороженные аукционы по продаже металлолома, "Укрзалізниця" нанесла себе убытки в размере 300 млн грн.

Такое мнение в комментарии журналистам высказал Борис Кушнирук, пишет "Апостоф"

"Это очень странное решение УЗ. Аукционы были проведены, победители определены, залоги внесены. Более того, металлурги были готовы купить этот лом, несмотря на то, что разница между ценами этих аукционов и текущими ценами на рынке составляет от 600 до 1600 грн/т, в зависимости от вида лома, но руководство "Укрзалізниці" идет на отмену этих аукционов, в результате чего бюджет воюющей страны не получает около 300 млн грн", — сказал он.

Эксперт выразил сомнения, что потребители пойдут на такие невыгодные условия, если даже УЗ снова захочет их провести.

"Ценовая конъюнктура рынка такова, что если "Укрзалізниця" решит выставить эти лоты на продажу снова, то она недополучит около 40 млн грн… Позиция УЗ по лому удивляет. Ее складские площади заполнены ломом, его продажи приостановлены, дополнительного дохода нет. Но потребители были готовы забрать это "замороженное" сырье, поскольку не видели перспектив относительно возобновления продаж лома УЗ", — подчеркнул эксперт.

Он указал на важный момент: "По процедуре аукциона, покупатели еще 2,5 года назад уплатили страховые платежи (десятки миллионов гривен), а с начала этого года УЗ никак не реагировала на подписание контактов. Действительно, есть вопросы к Прозорро, почему у УЗ нет никаких обязательств, это подрывает доверие. Однако, главная проблема все-таки в "Укрзалізниці". Именно она делает так, чтобы отгрузка сырья по оптимистической оценке составляла 4-6 месяцев. Это очень долго: постоянно растут затраты на логистику, переработку лома, энергоресурсы. Процедуру нужно упрощать, у УЗ должны появиться обязанности перед покупателями", — констатировал эксперт.

В мае 2024 года "Укрзалізниця" отменила ряд аукционов по продаже металлолома, которые были проведены в начале февраля 2022 года, но были заморожены с началом вторжения российских войск, в частности, из-за якобы обращения победителей относительно их отмены. Объединение предприятий "Укрметаллургпром", которое является полномочным представителем предприятий горно-металлургического комплекса Украины, опровергло информацию, что якобы метзаводы обращались к "Укрзалізниці" относительно отмены этих аукционов.

Александр Каленков, президент "Укрметаллургпрома", назвал решение УЗ антигосударственным: "Парадоксальная ситуация: потребность металлургов в металлоломе растет, "Укрзалізниця" может иметь дополнительный доход, но принимает антигосударственное решение по отмене уже проведенных аукционов. Конечные потребители металлолома - украинские металлурги, готовы покупать сырье у УЗ, оно нам нужно для увеличения объемов производства продукции".