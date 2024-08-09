'Укрзалізниця' должна работать над сокращением операционных расходов, а не повышать тариф – ЭВА

В Европейской Бизнес Ассоциации прокомментировали планы АО "Укрзализныця" относительно так называемой "гармонизации" тарифов на железнодорожные грузовые перевозки, которая приведет к их повышению. Там отметили, что компания должна думать о расширении грузовой базы, а не росте тарифов.

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"Прошедший 2023 год "Укрзалізниця" завершила с прибылью, в то время как многие предприятия не могут похвастаться таким результатом. Компании стоило бы сосредоточиться не на повышении тарифов, а на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), которые значительно выросли за последний период", – отметили в ЕБА.

Также в Ассоциации считают, что необходимы изменения в направлении кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, ведь расходы на пассажирские перевозки увеличиваются ежегодно.

"И здесь снова мы упираемся в новый закон о железнодорожном транспорте и отсутствии политической воли по его принятию", – добавили в ЭВА.

Как известно, УЗ заработала за полгода более 3 миллиардов гривен, но на конец года заявила об ожиданиях более 2 миллиардов убытков. Откуда возьмутся ущерб, в компании не объясняют, но заявили, что нужно повышать тариф на грузовые перевозки.

В то же время эксперты убеждены: за убытками, которые ожидают в компании, стоят неэффективное руководство и коррупция, как всегда. К примеру, стоит разобраться, сколько дизеля и куда тратит УЗ – ведь еще недавно удельная норма расхода дизельного топлива в Украине была вдвое больше, чем в Казахстане.