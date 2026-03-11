'Укрнафта' запустила полный цикл пакерного сервиса для скважин: как это работает

В "Укрнафте" сформирован полный цикл внутреннего пакерного сервиса для работ на скважинах. Это позволяет выполнять ключевые операции собственными силами и самостоятельно контролировать качество и сроки.

"На базе Управления нефтепромыслового сервиса создан пакерный сервис "под ключ" – от закупки оборудования и инженерного проектирования до установки инструмента непосредственно в скважинах", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Пакер устанавливается в скважине для изоляции пластов (слоев породы с нефтью или газом) и управления потоками флюида.

Такой инструмент обеспечивает контроль режимов добычи и закачки.

Ранее часть этих услуг выполняли внешние подрядчики. Сегодня УНПС обеспечивает полный комплекс работ собственными силами.

По состоянию на сегодня:

– созданы сервисные хабы в Полтаве и Ивано-Франковске;

– сформирован собственный парк оборудования – более 110 единиц;

– внедрен электронный учет;

– разработано внутреннее программное обеспечение для расчетов

– обеспечение для расчетов – "Калькулятор пакермена".

Отдельное направление – автономные одно- и двухпакерные компоновки, которые позволяют одновременно изолировать несколько зон в скважине и более точно управлять добычей или закачкой жидкостей.

Результат – уменьшение зависимости от внешних сервисов, оптимизация затрат, повышение надежности работ и формирование собственной глубокой сервисной экспертизы.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.