'Укрнафта' продлила специальные условия реализации горючего на Харьковщине

"Укрнафта" продлила отпуск горючего для жителей Харькова и области по специальной цене до конца мая 2024 года

Речь идет о скидке на автозаправочных комплексах UKRNAFTA в регионе в размере 3 гривны от стелы на дизель и бензин марки А-95.

Компания понимает важность поддержки харьковчан, чтобы они имели возможность заправить генераторы при отключении света и пользоваться автомобильным транспортом в условиях обострения российских атак.

При необходимости отпуск горючего по сниженной цене будет продолжен.

Напомним, ПАО "Укрнафта" выделило 20 млн грн на нужды Сил обороны, защищающих Харьковщину и предоставило 50 тысяч литров горючего для работы генераторов на объектах критической инфраструктуры, в больницах и коммунальных предприятиях.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".