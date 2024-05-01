"Укрнафта" продлила специальные условия реализации горючего на Харьковщине
"Укрнафта" продлила отпуск горючего для жителей Харькова и области по специальной цене до конца мая 2024 года
Речь идет о скидке на автозаправочных комплексах UKRNAFTA в регионе в размере 3 гривны от стелы на дизель и бензин марки А-95.
Компания понимает важность поддержки харьковчан, чтобы они имели возможность заправить генераторы при отключении света и пользоваться автомобильным транспортом в условиях обострения российских атак.
При необходимости отпуск горючего по сниженной цене будет продолжен.
Напомним, ПАО "Укрнафта" выделило 20 млн грн на нужды Сил обороны, защищающих Харьковщину и предоставило 50 тысяч литров горючего для работы генераторов на объектах критической инфраструктуры, в больницах и коммунальных предприятиях.
Справка:
ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.
Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.
По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.
С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".