'Укрнафта' приглашает инвесторов к возобновлению скважин

"Укрнафта" начинает программу ревитализации и приглашает инвесторов к восстановлению скважин.

"Важная часть стратегии компании по увеличению добычи – это восстановление уже пробуренных, но ликвидированных скважин, имеющих перспективу путем применения современных технологий, – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий".

Таких скважин сейчас определено 4222. Из них 2100 находятся в пределах спецразрешений "Укрнафты", а из них – 700 в пределах контуров запасов.

Для пилота компания выбрала 30 скважин из этих 700. 10 будут восстановлены собственными силами, на 20 объявляется конкурс. Предприятие приглашает партнеров, которые помогут восстановить добычу этих объектов путем забурки боковых горизонтальных стволов.

Компания предлагает соглашение на принципах Risk Service Agreement:

- инвестор проходит комплаенс и получает доступ к Virtual Data Room с информацией о скважине

;- вместе со специалистами "Укрнафта" формирует пул скважин, от 3 до 12, которые будут восстанавливаться за счет бурения за свой счет партнеров;

- стоимость восстановления добычи из скважин определяется путем соответствующих торгов в системе Прозорро;

– "Укрнафта" получает дополнительный ресурс и оплачивает ревитализацию путем средств от добычи на восстановленных скважинах;

- партнеры получают часть дополнительной добычи восстановленных скважин.

Присоединиться может любая украинская и международная компания, которая пройдет процедуру комплаенса.