'Укрнафта' начала возведение новой скважины, работающей собственным станком

"Укрнафта" начала бурение новой разведывательной скважины на Западе Украины.

Видео дня

Работы выполняются собственным станком – силами структурной единицы "Укрнафта Бурение".

Проектная глубина – 2754 метра. Планируется, что новая скважина раскроет продуктивные пласты менилитовых отложений.

Прогнозный начальный дебит ожидается на уровне 16 тонн в сутки.

Напомним, "Укрнафта" готовится к возведению двух нефтяных скважин на Востоке, которые будут совокупно давать более 100 тонн нефти в сутки. Обе имеют проектные глубины около 4,5 км.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".