'Укрнафта' и 'Укргаздобыча' реализовали первый совместный проект бурения газовой скважины

АО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" совместно завершили бурение газовой скважины на одном из месторождений "Укрнафты".

Проект, реализованный в рамках сотрудничества двух компаний Группы "Нафтогаз", стал первым практическим шагом в развитии внутренней кооперации для наращивания добычи природного газа в Украине.

В рамках проекта:

АО "Укргаздобыча" обеспечило бурение скважины собственным буровым станком;

АО "Укрнафта" отвечает за дальнейшее освоение и эксплуатацию объекта.

Фактическая глубина скважины – 5 681 метр.

"Наращивание собственной добычи газа – один из ключевых приоритетов. Синергия внутри Группы позволяет эффективнее использовать ресурсы и ускорять реализацию проектов", – отметил глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий.

"Это первый совместный проект "Укрнафты" с "Укргаздобычей". Мы отработали модель взаимодействия между компаниями и получили практический результат, который дает основу для масштабирования такого сотрудничества в дальнейшем", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Предоставление "Укргаздобычей" сервисных услуг по эффективному использованию флота буровых станков для увеличения добычи углеводородов для государства – стратегически важное направление развития. Оно усиливает энергетическую безопасность Украины, а также формирует новую практику успешной кооперации внутри Группы Нафтогаз", – отметил генеральный директор АО "Укргаздобыча" Юрий Ткачук.

Сейчас продолжается этап освоения скважины. Буровой станок будет задействован для бурения следующих скважин на месторождениях "Укрнафты".

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.