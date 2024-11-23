Укрепление атомной энергетики и достройка АЭС – стратегический шаг для Украины, – нардеп

Стратегическим решением для Украины является приоритет атомной энергетики, в частности достройка блоков на АЭС. Об этом заявил народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины 2007-2010 годов Алексей Кучеренко.

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Комментируя долгосрочные перспективы атомной энергетики, Кучеренко отметил, что ее развитие, в том числе и увеличение ее мощности, важно для энергетической безопасности страны.

"Атомная энергетика, я считаю, для нас она кардинальная, она стратегическая", – подчеркнул депутат.

Недавно вице-президент Energy Club Иван Григорук рассказал о планах сотрудничества Украины и США в завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. По его словам, проект предусматривает перенос двух ядерных реакторов из Болгарии.