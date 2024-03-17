'Укрэнерго' и Гарпок обязаны до конца марта признать долги перед зеленой генерацией, – Трофимец

Госкомпания "Укрэнерго" и Гарантированный покупатель длительное время уклоняются от признания задолженности перед предприятиями зеленого поколения и конечный срок подписания соответствующей документации истекает в конце марта текущего года.

Об этом заявил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александр Трофимец.

По его словам, проблема небалансов и неподписанных актов между Гарпоком и Укрэнерго тянется с сентября 2022 года.

"Да даже то, что Верховная Рада приняла Закон №3220, который определил порядок урегулирования накапливавшихся полтора года небалансов, не расставило точки над "i" - пока подписанных актов до сих пор никто не видел", – сказал Трофимец.

"А время идет – согласно Закону, Укрэнерго и Гарпок должны подписать их до конца марта", – отметил адвокат.

При этом он рассказал, что представители отрасли почти единогласно сходятся во мнении, что неподписание актов является механизмом, позволяющим госкомпаниям не признавать долг перед отраслью ВИЭ.

"Только вопрос времени, когда на эту проблему обратят внимание международные доноры. Ведь фактически с сентября 2022 года осуществляется такой скрытый шантаж производителей из ВИЭ, за счет того, что Укрэнерго и Гарпок умышленно не подписывают между собой документы", – пояснил адвокат.

В то же время, он призвал на эту проблему обратить внимание Национальную комиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг, правительство, а также Министерство энергетики.

"Особенно на специальной рабочей группе по решению долговых проблем, которую как раз посещают в основном государственные компании и структуры", – сказал Трофимец.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.

Участники рынка и эксперты отмечают, что существующие старые долги негативно влияют на состояние отрасли ВИЭ и ухудшают интерес инвесторов к поиску и привлечению средств на развитие отрасли.