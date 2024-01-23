Украинский Госфинмониторинг добился значительных результатов: выявили нарушения на миллиарды

Госфинмониторинг за 2023 год направил в правоохранительные органы 1122 материала (608 обобщенных материалов и 514 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 102,1 млрд гривен.

Видео дня

Кроме того, как говорится в сообщении ведомства на официальном сайте, Государственная служба финансового мониторинга Украины прилагает максимум усилий, направленных на лишение РФ финансово-экономического потенциала. Так, за 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 267 материалов, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ против Украины.

"В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержение конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины; лиц, к которым применены санкции)", – говорится в сообщении.

Относительно легализации средств направлено дело в:

Службы безопасности Украины – 348 материалов (194 обобщенных материала и 154 дополнительных обобщенных материала);

материалов (194 обобщенных материала и 154 дополнительных обобщенных материала); Национальной полиции Украины – 278 материалов (212 обобщенных материалов и 66 дополнительных обобщенных материалов);

материалов (212 обобщенных материалов и 66 дополнительных обобщенных материалов); Национального антикоррупционного бюро Украины – 167 материалов (47 обобщенных материалов и 120 дополнительных обобщенных материалов);

Бюро экономической безопасности Украины – 119 материалов (71 обобщенный материал и 48 дополнительных обобщенных материалов);

материалов (71 обобщенный материал и 48 дополнительных обобщенных материалов); Государственного бюро расследований – 109 материалов (54 обобщенных материала и 55 дополнительных обобщенных материалов)

материалов (54 обобщенных материала и 55 дополнительных обобщенных материалов) органов прокуратуры – 101 материал (30 обобщенных материалов и 71 дополнительный обобщенный материал).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 102,1 млрд гривен. За 2023 год сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 4,1 млрд гривен.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что планирует делать Госфинмониторинг в 2024-м. Уже удалось отстранить РФ от международных финансовых организаций, таких как FATF и Egmont Group. В условиях военного положения ведомство будет способствовать победе Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!