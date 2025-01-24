Украинский бизнес уже столкнулся с проблемами от введения углеродной пошлины СВАМ, – Лавриненко

Механизм трансграничной углеродной корректировки (CBAM) уже фактически работает с 1 октября 2023 года. И хотя до 1 января 2026 года идет переходный период, во время которого компании представляют только отчетность о выбросах углерода во время своего производства, украинский бизнес уже столкнулся с проблемами.

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Об этом говорит генеральный директор ЧАО "Стальканат" Сергей Лавриненко.

Главными проблемами украинских производителей есть неопределенность, непрогнозируемость и нехватка данных, уточнил эксперт. Да, предприятия уже научились заполнять отчетность CBAM, но общий объем неопределенности остается очень высоким. Производители пока не знают эталонных значений выбросов парниковых газов в ЕС, какой будет динамика стоимости CBAM-сертификатов, как ЕС будет расширять перечень товаров, подпадающих под действие CBAM, и как именно будут реагировать крупные международные партнеры, такие как в США и Великобритании, который уже готовят свои аналоги CBAM.

"Для металлопереработчиков главным внутренним риском является непонимание, выживут ли вообще крупные украинские металлургические предприятия после полного внедрения CBAM. Это вертикально-интегрированная отрасль и цепочка производства – от добычи руды до поставки готовой продукции, которая для нас является сырьем. Мы исторически зависим от этих поставок", – подчеркнул Лавриненко.

Он выразил уверенность, что украинским властям следует работать над исключением Украины из-под действия CBAM учитывая форс-мажорные обстоятельства, а как минимум – подписать соглашение, которое дало бы ясность и прогнозируемость на ближайшие 10-15 лет для Украины. А именно – зафиксировала бы исчерпывающий перечень товаров из Украины, который будет подпадать под действие СВАМ (и не будет дополняться) и понятный алгоритм расчета с опубликованными на следующие 10-15 лет значениями составляющих.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этого ущерба можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности – отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.