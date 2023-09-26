Украинские удары по ЧФ РФ повлияют на способность России совершать морскую блокаду – британская разведка

Разрушительные и хорошо скоординированные удары Сил обороны Украины по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли серьезный ущерб его боеспособности и не только, считают в разведке Минобороны Великобритании, сообщает издание "Факты".

Это не означает, что российские корабли потеряли способность наносить удары крылатыми ракетами. Но, скорее всего, как отмечают в разведке, они не смогут продолжать более широкое региональное патрулирование, а фактическая блокада украинских портов будет уменьшена.

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"Также, вероятно, ухудшится способность защищать свои активы в портах и проводить плановое техобслуживание. В Черном море продолжается динамичная, глубоководная битва. Это заставит Россию занять реактивную позицию, одновременно демонстрируя, что украинские военные могут подорвать символическую и стратегическую проекцию силы Кремля из его теплого порта в оккупированном Севастополе", — подытожили в британской разведке.

Как известно, Украина в течение пары недель добилась значительных успехов на морском фронте. Силы ГУР вернули под контроль Украины "вышки Бойка", после чего провели успешную атаку на порт Севастополя, поразив сразу два судна – ракетный крейсер и подлодку. А на днях ракетным ударом был уничтожен штаб ЧФ РФ в Крыму, вместе с десятками российских военнослужащих.

Наши морские атаки уже стали проблемой для россиян: страхование их торговых кораблей значительно подорожало, а военных кораблей уже не хватает. Это дает Украине возможность разблокировать свои порты для экспорта всех видов продукции, и не зависеть от Зернового соглашения, навязанного нам россиянами.