Украинские экспортеры металлолома прекратили платить в бюджет любую вывозную пошлину – СМИ

В этом году украинские экспортеры металлолома установили несколько рекордов по физическому объему вывоза сырья, получив возможность вывозить его без уплаты любой пошлины. Об этом пишет интернет-издание Телеграф.

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"Если еще в прошлом году таможня собирала в пользу государства символические 3 евро из каждой тонны металлолома, которую украинский бизнес стремился поставить на территорию Евросоюза, с 1 января сборы в госбюджет от экспорта стратегического сырья составили круглый ноль", - подчеркивает издание.

Кроме того, как пишет Телеграф, украинские экспортеры металлолома уже давно научились избегать уплаты в бюджет "общей" экспортной пошлины на металлолом в размере 180 евро/т, научившись получать на таможне сертификат происхождения EUR.1.

"Вполне естественно, что успехи беспошлинной торговли не заставили себя ждать. Так, по информации Государственной таможенной службы, Украина за 8 месяцев 2024 года увеличила экспорт металлолома более чем наполовину. А в августе этого года показатели экспорта достигли пиковой отметки, что стало максимумом с декабря 2021 года", - отмечает СМИ, добавляя, что европейские страны-получатели украинского металлолома, например Болгария или Польша, являются лишь "перевалочными базами" для дальнейшего реэкспорта сырья в те страны (Турция, Индия), на которые работает пошлина 180 евро/т.

"Таким образом, можно констатировать, что в режиме торговли украинским ломом назрели серьезные изменения: текущее положение дел в сфере экспорта сырья уже давно не отвечает национальным интересам государства Украина, в отрасли преуспевают серые схемы, подделка документов и коррупция, в результате чего государственный бюджет перестал получать хоть какие-то средства от вывоза лома. И такая ситуация выглядит откровенным издевательством, особенно когда государство пытается наполнить бюджет путем повышения налогов для населения", - констатирует Телеграф, напоминая, что уже в первом чтении Верховная Рада поддержала повышение ряда ставок налогообложения, в том числе военного сбора с 1, 5% до 5% и налогов для ФЛПов.