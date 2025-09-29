Украинские бизнесы "отбеливают" репутацию от связей с РФ: сколько зарабатывают такие предприниматели

С начала 2025 года уже 91 украинская компания удалила россиян из состава владельцев, больше всего в сферах оптовой торговли, недвижимости и розничной торговли. Среди них 38 бизнесов имели оборот до 10 млн грн, 10 – от 10 до 100 млн, а 4 превысили отметку в 100 млн грн.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. После полномасштабного вторжения Украина ввела ряд ограничений для компаний с российскими владельцами.

Формально закон запрещает менять структуру собственности, чтобы скрыть или легализовать российский капитал. Однако практика свидетельствует о другом, бизнесы массово избавляются от "российского следа" и таким образом пытаются очистить собственную репутацию в глазах общества, государства и партнеров.

С начала 2025 года уже 91 компания официально удалила россиян из списка владельцев, по данным Единого государственного реестра. Из них 88 компаний продолжают активную деятельность, еще 3 находятся в процессе прекращения.

Процесс выглядит особенно показательным на фоне того, что аналогичные изменения с начала войны провели более 700 компаний. Несмотря на прямой запрет законом, бизнесы находят механизмы, которые позволяют менять регистрационные данные. И хотя только 8 таких случаев были официально признаны незаконными, тенденция демонстрирует, что контроль со стороны государства остается выборочным.

Больше всего компаний, которые избавились от связей с агрессором, работают в столице — 30 бизнесов зарегистрированы в Киеве. Далее следуют Одесская область (9 компаний), Харьковская, Львовская и Винницкая области (по 7). Относительно сфер деятельности, то чаще всего "российский след" обнаруживают в:

оптовой торговле – 15 компаний;

операциях с недвижимостью – 13;

розничной торговле – 8;

рыбном хозяйстве – 6;

ІТ и консалтинге – по 5 компаний.

Несмотря на формальные изменения в реестрах, эксперты отмечают, что не всегда удаление из документов означает фактический выход россиян из бизнеса. Нередко контроль остается "за кулисами" – через доверенных лиц, подставных владельцев или партнерские соглашения. Однако компании активно используют такие изменения для "отбеливания" своей репутации, это позволяет им:

избегать публичной критики за сотрудничество с агрессором;

участвовать в государственных тендерах;

поддерживать отношения с международными партнерами, которые жестко реагируют на российский капитал.

Действующее законодательство остается неизменным, разрешены лишь ограниченные изменения для граждан России, которые легально проживают в Украине или имеют долю до 10%. Однако практика показывает, что эти нормы легко обходят.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на 26% сократился Клуб белого бизнеса Налоговой – сейчас в нем осталось только 6 619 компаний и 530 предпринимателей. Среди причин – высокие требования к прозрачности, сокращение доли бизнесов с "российским следом" и сложность удерживать стабильные финансовые показатели в военных условиях.

