Украинская оборонная промышленность не использует свой потенциал: в СМИ указали на проблемы

Украинский оборонно-промышленный комплекс создал производственные мощности, которые значительно превышают объем доступного финансирования, из-за чего часть потенциала отрасли остается незагруженной.

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Об этом говорится в спецпроекте РБК-Украина.

В конце 2025 года производственные мощности украинского ОПК оценивались в 35 млрд долларов в год, тогда как доступное финансирование покрывало не более трети этого потенциала.

К концу 2026 года возможности отрасли могут вырасти до 60 млрд долларов в год, из которых более 35 миллиардов придется на производство дальнобойного оружия.

Для реализации такого потенциала необходимы средства, в частности на:

закупку комплектующих;оплату производства;

расширение предприятий;

выполнение долгосрочных контрактов.

Особенно значительный дисбаланс, как отмечают СМИ, наблюдается в производстве беспилотников. Украинские предприятия могут производить до 8 млн дронов в год, но не имеют государственных заказов на весь этот объем.

В то же время 76 % вооружения, которое государство централизованно закупало в конце 2025 года, уже приходилось на долю украинских производителей.

Таким образом, по данным СМИ, проблема заключается не в отсутствии производственных возможностей украинской оборонной промышленности, а в разрыве между её потенциалом и финансовыми возможностями государства.

Чем грозит недостаточная загрузка ОПК

Председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский подчеркивает, что недозагрузка производств создает риск потери компетенций, наработанных во время войны.

"Мощности предприятий загружены на небольшой процент от возможного, и если их не загружать, они деградируют", – отмечает он.

По оценке NAUDI, дополнительное финансирование и стабильный государственный заказ позволили бы украинским производителям полнее использовать уже созданные мощности.