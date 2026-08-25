Украинская металлургия на грани системного коллапса: СМИ заявили об угрозе для 72 % производства стали

Украинская металлургия оказалась в глубоком кризисе. В августе российские удары вывели из строя два ключевых предприятия – "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог", на долю которых в 2025 году приходилось около 72% производства стали в Украине. Сроки их полного восстановления пока неизвестны. Для Украины системный кризис означает потерю экспортных поступлений, удорожание строительства и проблемы с курсом гривны, пишет LIGA.net.

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До этого отрасль уже находилась под давлением. В конце июля из-за обстрелов фактически остановился морской экспорт через порты Большой Одессы. Для металлургии и горнорудного сектора это критично, поскольку сухопутная логистика значительно дороже и не может полностью заменить море.

Из-за блокировки портов и низких цен на руду предприятия Ferrexpo и Южный ГОК приостановили добычу. В GMK Center не исключают дальнейших остановок других экспортно-ориентированных предприятий.

Следующий удар пришелся уже непосредственно на металлургические комбинаты. 11 августа были повреждены энергетические и доменные мощности "Запорожстали", после чего завод остановился. 16 августа после атаки частично остановил производство "АрселорМиттал Кривой Рог".

В "Метинвесте" назвали масштаб повреждений "Запорожстали" беспрецедентным. Для полноценного восстановления, подчеркивают в компании, недостаточно лишь отремонтировать оборудование – должна работать вся цепочка от поставки сырья до отгрузки готовой продукции. Критически важным для этого остается разблокировка портов Большой Одессы.

В случае длительного простоя двух комбинатов Украина рискует потерять около 72% производства стали. К концу 2026 года это может означать сокращение выпуска примерно на 2 млн тонн. В масштабах страны это означает гораздо больше – ведь именно эти заводы производят ключевые виды проката, которые используются в строительстве и восстановлении инфраструктуры. Если внутреннего металла не хватит, его придется импортировать в большем объеме, причем по более дорогостоящим маршрутам. Это может повысить стоимость строительства и восстановления, одновременно сократив украинский экспорт.

Еще одно последствие – ухудшение торгового баланса. Меньший экспорт стали означает меньшую валютную выручку, а больший импорт металлопродукции – дополнительный спрос на валюту. Это усиливает давление на гривну и государственные резервы.

Кроме того, падение производства означает меньше налогов, меньше грузов для "Укрзализныци", сокращение заказов для смежных предприятий и риски для рабочих мест в промышленных регионах.

Фактически металлургический кризис уже выходит далеко за пределы самой отрасли. Без восстановления предприятий и морской логистики он может перерасти в более широкий удар по экспорту, строительству, бюджету и валютной стабильности страны, резюмирует издание.

Как известно, за 5 лет крупнейшие металлургические предприятия уплатили налогов и сборов на сумму свыше 200 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырьмя металлургическими компаниями составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае постоянного роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзализныци", и дальнейшей блокировки портов бюджет рискует лишиться источника дохода.