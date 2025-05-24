Украинская экономика потеряет минимум $75 млн, если экспорт металлолома продолжится – металлурги

Для украинской металлургии очень болезненный вопрос массового экспорта украинского металлолома за рубеж, ведь это вызывает острый дефицит важного для производства стали сырья.

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Об этом заявил и.о. генерального директора "Запорожстали" Тарас Шевченко во время рабочего визита Первого вице-премьер-министра – Министра экономики Украины Юлии Свириденко в Запорожье.

По твердому убеждению Шевченко, металлолом должен работать на интересы украинской экономики, а для этого он должен оставаться в Украине. Тонна металлолома на экспорт обеспечивает минимальные налоговые отчисления и до $350 валютных поступлений, в то время как одна тонна стали из металлолома приносит в казну 15 тыс. грн налогов и $1,2 тыс. валютной выручки.

Он отметил, что металлолом – незаменимое сырье для производства сырой стали и металлопродукции: его дефицит вынуждает металлургов разливать чугун в чушки и реализовывать этот немаржинальный полуфабрикат. В четырехмесячном горизонте только одна Запорожсталь вместо 300 тыс. тонн металлопродукции с высокой степенью переработки будет предлагать рынку чугунную чушку с низкой добавленной стоимостью.

"Для украинской экономики общий отрицательный эффект составит примерно $75 млн недополученной валютной выручки. Бюджет не получит дополнительных поступлений от уплаты более значительных сумм налоговых и других видов начислений, которые могут и должны идти на укрепление обороноспособности государства, социальную помощь и поддержку ВСУ", – подчеркнул Тарас Шевченко.

Как известно, экспорт металлолома из Украины в апреле 2025 года составил 46 321 тонны – это на 16% больше за месяц, и на 95% больше за год. При этом в Украине действует пошлина в 180 евро на экспорт лома в страны, не входящие в ЕС. Зато ставка пошлины на экспорт в ЕС – нулевая. Поэтому ряд недобросовестных экспортеров путем махинаций вывозят лом сначала в ЕС, чтобы избежать таможенных платежей, а затем – в третьи страны, в частности Турцию. Из-за такого реэкспорта, по оценкам нардепа Дмитрия Кисилевского, Украина потеряла уже более 2 млрд бюджетных поступлений.

Как известно, сейчас в 48 странах мира введено 75 ограничений на экспорт металлолома, потому что лома становится все меньше, а надо его больше, особенно если металлургия в стране модернизируется. В ЕС сейчас действуют ограничения экспорта лома в страны, не входящие в ОЭСР. Но Еврокомиссия уже начала работу над тем, чтобы еще больше урезать отток сырья.