"Украинская бронетехника" заявила о риске остановки производства минометов из-за отсутствия финансирования: что происходит

Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" сообщило о риске остановки производства минометов. Причиной является отсутствие финансирования по контрактам, заключенным в соответствии с распоряжением президента Украины еще в середине 2024 года.

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Несмотря на ракетные атаки и сложные условия, предприятие продолжает выпуск минометов всех калибров и значительно нарастило свои производственные мощности. Однако сейчас столкнулось с проблемой финансирования долгосрочных контрактов, из-за чего может остановиться производство. Об этом говорится на Facebook-странице "Украинской бронетехники".

"Однако на данный момент существует риск остановки производства минометов нашим предприятием из-за отсутствия финансирования долгосрочных контрактов, заключенных во исполнение распоряжения Президента еще в середине прошлого года", — отметили в компании.

Одной из ключевых разработок компании является миномет калибра 120 мм – МП-120, прошедший полный цикл государственных испытаний, включая более 5000 выстрелов, и уже стоящий на вооружении Вооруженных сил Украины.

Компания поставляет минометы разным силовым подразделениям с 2019 года. С начала полномасштабного вторжения "Украинская бронетехника" передала несколько тысяч минометов Силам обороны Украины, а также постоянно получает запросы от военных подразделений, что свидетельствует о высокой потребности в таком вооружении. Последняя крупная партия минометов уже была доставлена военным.

"За это время наш МП-120 полностью подтвердил свои характеристики и надежность. Наша компания постоянно получает запросы от различных подразделений, удостоверяющих, что на фронте существует высокая потребность в минометах", – отметили производители.

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