Украине нужно адаптировать ценовые ограничения на рынке электроэнергии к европейским ценам – ЕУЭА

Для обеспечения стабильного снабжения электроэнергией в Украине, особенно в зимний период, необходимо адаптировать ценовые ограничения на рынке к европейским ценам. Это позволит трейдерам и бизнесу закупать электроэнергию за границей в условиях ожидаемого дефицита.

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Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА).

Она отметила, что ценовые ограничения существуют на рынке электроэнергии Украины с 2019 года, когда была введена новая модель рынка.

"Это не совсем рыночный механизм. В большинстве европейских стран рынок работает свободно, и цена соответствует объемам продаж и спроса", – объяснила Верещинская.

По ее словам, сейчас на рынке электроэнергии действуют три временных промежутка с разными ценовыми ограничениями: с 00:00 до 7:00, с 7:00 до 17:00, и с 17:00 до 23:00, и вечером ценовые ограничения самые большие. .

"Мы понимаем, что зимой потребление вырастет, и нам нужно быть готовыми дать возможность закупать электроэнергию за границу", - подчеркнула директор ЕУЭА.

Верещинская подчеркнула необходимость сделать ценовые ограничения соответствующими европейским ценам. Это позволит трейдерам и бизнесу эффективно работать на международном рынке электроэнергии, особенно в периоды высокого спроса.

"Тогда, когда потенциально может быть высока цена в Европе, она должна быть соотносительной с тем, что можно на украинском рынке будет продать", - подытожила Верещинская.

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что существующие прайс-кепы на электроэнергию могут создать проблемы с импортом электроэнергии из ЕС в периоды дефицита.