Украина потратила 9 млрд грн на НАБУ, получив ноль дел с реальными посадками, – Кулик

С 2015-го по 2024 год Национальное антикоррупционное бюро Украины получило около 9 млрд грн из госбюджета, однако, по словам директора Центра исследования проблем гражданского общества Виталия Кулика, результативность работы органа остается крайне низкой.

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Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на Facebook Кулика.

"Так оправдало ли себя такое финансирование? Лично я считаю, что нет", – написал Кулик.

По его словам, создание НАБУ было одним из ключевых условий Международного валютного фонда для предоставления финансовой помощи Украине. Программа EFF предусматривала предоставление $17,5 млрд, первый транш ($5 млрд) Киев получил в день запуска реформы.

"НАБУ боролось за лидерство в антикоррупционной архитектуре, получало большие бюджеты, формировало пул профессиональных медийных антикоррупционеров, а на выходе – ноль доведенных до посадок топ-коррупционеров", – отмечает Кулик.

Политолог ссылается на данные из официального отчета НАБУ. В частности, количество подозреваемых в секторе обороны уменьшилось с 25 (9,7%) в 2023 году до 7 (3%) в 2024 году, а количество обвиняемых – с 19 до 15 соответственно.

Подозрения, врученные чиновникам правоохранительных и регуляторных органов, в 2023 году составляли 0, в 2024 году (по состоянию на август) – 1. Что касается старших офицеров силовых структур (ВСУ, СБУ, ГПСУ, НГУ), то в 2023 году было вручено одно подозрение, в 2024-м – ни одного.

"НАБУ на время снизило остроту показательной коррупции, когда чиновники открыто грабили страну. Но потом "забили" и на НАБУ", – подчеркнул эксперт.

Он также заявил, что антикоррупционная архитектура в целом оказалась неэффективной, и поэтому не видит причин для паники в связи с принятием законопроекта №12414.

"США и ЕС все равно потребуют прозрачности и повышения эффективности использования помощи. Этой власти придется искать новые механизмы и приемлемый дизайн антикоррупционной инфраструктуры. Будет что-то другое. Возможно, и лучше, чем вот это все", – резюмировал Кулик.