Украина потеряет сотни тысяч рабочих мест, мы должны настаивать на отсрочке по внедрению эконалога СВАМ – ФРУ

Украинскую экономику ожидают миллиардные потери и сокращение занятости в случае, если против нашего экспорта будут в полном объеме введены нормы экологической пошлины СВАМ. Поэтому уже сейчас власть должна активизировать усилия и добиться от ЕС отсрочки от введения этой пошлины, используя норму о форс-мажоре.

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Об этом заявила директор Департамента экологии, энергетики и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Ольга Кулик.

"После введения СВАМ по всей экономике может произойти сокращение занятости. Потенциальная потеря рабочих мест оценивается в 73,1 тыс. в 2026 г. А уже к 2034 г. общее количество потерянных рабочих мест в хозяйственной системе в результате введения СВАМ может достичь 119,8 тыс", – предупредила Кулик.

В то же время она отметила: европейский регламент по СВАМ предусматривает возможность дать отсрочку от налога, "если произошло непредсказуемое, исключительное и непровоцированное событие, которое находится вне контроля одного или нескольких третьих стран, на которые распространяется CBAM, и это событие имеет разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры такой страны или соответствующих стран".

"Наша страна уже более 10 лет находится в состоянии войны России против Украины. В скором времени будет третья годовщина полномасштабной войны. За это время украинская экономика и промышленность понесли катастрофические потери. Поэтому мы настаиваем, что к Украине должно быть применено "положение о форс-мажоре", – подчеркнула Кулик.

Она отметила: продукция, которая подверглась регулированию СВАМ, занимает важное место в украинском экспорте. В процентных показателях доля в украинском экспорте СВАМ-товаров в ЕС в 2023 году составила 15,4%, а в первом полугодии 2024 года – 17,2%. В общем экспорте Украины и в 2023 году, и в первом полугодии 2024 года доля СВАМ товаров достигала почти 10%.

"Это существенные объемы и существенное наполнение государственного бюджета воюющей страны. Их потеря может стать дополнительным ударом для экономики Украины, чего точно нельзя допустить. Мы уже несколько раз обращались к правительству и отмечали критическую необходимость проведения переговоров с ЕК относительно применения положения о форс-мажоре, фактически – отсрочки финансовых положений, определенных Регламентом. И, по меньшей мере, такая отсрочка нужна до 2030 года. Это может помочь украинскому бизнесу не только не потерять европейские рынки, но и декарбонизироваться", – резюмировала Кулик.

Как известно, внедрение СВАМ в полном объеме может привести к общему падению ВВП Украины на 4,8% в 2026 году. По состоянию на 2030 – 2034 гг. отрицательный эффект для ВВП может достичь 6,1 – 6,3%. В абсолютном измерении это тождественно падению ВВП на 8,7 млрд дол. США до 2026 г., 10,9 и 11,3 млрд дол. США к 2030 г. и 2034 г. соответственно.

Ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этого ущерба можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности – отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны войны.