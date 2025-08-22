Украина остается среди стран с низкими ценами на электроэнергию – ENTSOE

На спотовом рынке электроэнергии Украина остается среди стран с относительно низкими ценами по сравнению с другими европейскими странами.

Видео дня

По данным Европейской сети операторов передачи, самое дорогое электричество сейчас в Финляндии – 10 029,56 грн/МВт-ч, а также в Эстонии – 10 024,55 грн/МВт-ч.

Литва и Латвия – 6385,14 грн/МВт-ч. Украина – на четвертом месте с показателем 5366,52 грн/МВт-ч.

Важно, что после пересмотра прайс-кепов, который НКРЭКУ ввела с 1 августа, резкого роста цен на внутреннем рынке не произошло.

"Пересмотр предельных цен объясняют необходимостью беспрепятственного импорта электроэнергии из ЕС", – отмечают эксперты.

Напомним, сейчас некоторые блоки украинских АЭС находятся в плановых ремонтах, производство электроэнергии на ГЭС упало, а часть генерации до сих пор оправляется от российских атак. Именно поэтому Украине крайне необходимы возможности для беспрепятственного импорта электроэнергии из европейских стран.