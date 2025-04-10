Украина не может полноценно импортировать электричество из-за ценовых ограничений, – Омельченко

Из-за установленных на украинском энергорынке ценовых ограничений Украина не может полноценно импортировать электричество для покрытия дефицита.

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

В частности, он рассказал, что в часы дефицита Украина не пользуется возможностями на импорт электроэнергии на полную мощность.

"Мы не выбирали эти квоты даже в условиях дефицита. Причем не выбирали слишком много, больше половины не выбирали. Потому что у нас регулирование, ценовое регулирование, осуществляемое НКРЭКУ, это регулятор основной энергетический. И это регулирование абсолютно, мне кажется, неэффективно", – объяснил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что из-за этих ограничений в часы дефицита цена электроэнергии в Украине ниже, чем на внешних рынках.

"В результате есть возможность импортировать, но не импортируем из-за такой, на мой взгляд, неадекватной политики НКРЭКУ. Надо срочно менять эту ситуацию для того, чтобы в полной мере использовать импорт", – подчеркнул Омельченко.

В итоге он добавил, что прайс-кепы нужно либо полностью упразднить, либо установить на европейском уровне.

Ранее член правления НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко подтвердил, что текущая система прайс-кепов на рынке электроэнергии Украины нуждается в пересмотре для обеспечения стабильности энергосистемы в разные сезоны.