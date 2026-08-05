Украина должна ускорить антидемпинговые расследования в отношении турецкой стали, произведенной из российского сырья – ФМУ

Украина должна оперативно начать антидемпинговые расследования в отношении металлопродукции из Турции, поскольку значительная часть её ценового преимущества обусловлена использованием дешёвого российского сырья. Такой импорт вытесняет украинских производителей с внутреннего рынка, сокращает загрузку предприятий, занятость и налоговые поступления.

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Об этом заявил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

По его словам, Турция остается крупнейшим импортером российской металлургической продукции. В 2025 году экспорт продукции черной металлургии из РФ в Турцию вырос на 42% и достиг $3,3 млрд. В частности, поставки российских слябов увеличились на 22%, квадратной заготовки – на 50%, а чугуна – на 83%.

Доля российской продукции в турецком импорте также существенно выросла: в 2025 году она составляла 78% в сегменте чугуна, 52% – слябов и 44% – квадратной заготовки.

"Дешевые российские полуфабрикаты дают турецким производителям значительное преимущество по себестоимости. После переработки эта продукция попадает на украинский рынок уже как турецкая и продается по ценам, с которыми наши предприятия не могут конкурировать в равных условиях", – подчеркнул председатель ФМУ.

По его словам, турецкая металлопродукция уже занимает более 60% в общей структуре импорта стали в Украину. В частности, в 2022–2025 годах Украина импортировала из Турции 131 тыс. тонн трубной продукции, а ежегодные объемы такого импорта после начала полномасштабной войны выросли в 2–3 раза.

В настоящее время турецкие трубы занимают около 10–15 % внутреннего рынка. В Федерации металлургов отмечают, что это уже сказывается на объемах производства, продажах, финансовом состоянии предприятий и сохранении рабочих мест.

"Украинские заводы работают в условиях высоких цен на электроэнергию, кадрового дефицита, сложной логистики и военных рисков. Дополнительное давление со стороны дешевого импорта, произведенного из российского сырья, создает прямую угрозу для работы предприятий и промышленных регионов", – отметил он.

Межведомственная комиссия по международной торговле уже открыла антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных сварных труб из Турции по обращению украинских производителей. Однако в ФМУ считают, что ждать завершения длительной процедуры нельзя, поскольку она может затянуться на год и более, и призывают как можно скорее ввести предварительные антидемпинговые пошлины, а также механизм контроля происхождения металлопродукции по принципу "melt and pour", который уже действует в Европейском Союзе.

Дополнительным риском для Украины может стать ужесточение защитных мер ЕС. По оценкам отрасли, экспорт турецкой стали в Европу может сократиться на 50–60%, что создает угрозу перенаправления части этих объемов на украинский рынок.

"Если Евросоюз ограничит турецкий импорт, избыточные объемы будут искать другие рынки сбыта. Украина должна заранее защитить собственных производителей, иначе часть этой продукции будет перенаправлена к нам", – подытожил председатель Федерации металлургов Украины.