Украина должна решить проблему долгов на энергорынке до начала отопительного сезона – эксперт

Отопительный сезон в Украине может начаться с проблемой многомиллиардных задолженностей на рынке электроэнергии, что наносит ущерб возможности энергетических компаний восстанавливать энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец.

Юрист подчеркивает, что Украина заходит в новый отопительный сезон не так, как это должно было быть.

"Цепь долгов на рынке между всеми участниками превышает 25 миллиардов гривен. Это чувствуют все участники рынка – больше всего государственные Энергоатом, Укрэнерго, Гарантированный покупатель. Это уже не штатная ситуация, ведь энергорынок глубоко зарыт в долги", – подчеркнул Трохимец.

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По его мнению, эту проблему должны решить представители власти высшего политического уровня – Министерство энергетики, Кабмин, Офис президента.

"Ведь никто из компаний не имеет финансового резерва на случай непредвиденных обстоятельств или необходимости быстро восстанавливать энергетическую инфраструктуру в случае повреждений. Это пробел в подготовке энергетики к зиме, которую нужно решить как можно быстрее, хотя времени уже фактически не осталось", – подытожил адвокат.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения ГП "Гарантированный покупатель" и планирует завершить этот процесс до конца года.

По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.