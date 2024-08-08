Украина должна достроить Хмельницкую АЭС, чтобы компенсировать вероятную потерю Запорожской АЭС, – Рябцев

Вопрос строительства дополнительных атомных блоков на Хмельницкой АЭС становится все более актуальным из-за возможной потери Запорожской АЭС для энергетической системы Украины.

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Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, пишет "Телеграф".

По его словам, существует глубокое убеждение, что российские войска, покидая станцию, сделают все возможное, чтобы усложнить ее дальнейшее восстановление. Хотя прямых разрушений не предвидится, выведение станции из строя может иметь серьезные последствия.

Потеря 6 гигаватт мощности Запорожской АЭС существенно повлияет на энергетический баланс страны и возможности экспорта электроэнергии. Поэтому нужно уже сейчас искать пути компенсации этих потерь. В рамках действующих стратегических документов предполагается развитие атомно-восстановительного направления энергетики. Это включает в себя обеспечение базовой мощности за счет атомной генерации и маневровой мощности с помощью станций малой генерации на различных источниках энергии.

Напомним, специальный представитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер во время последнего визита в Киев заявила, что США поддерживают решение Украины увеличивать мощности атомной энергетики.

Ранее правительство Украины приняло решение о завершении строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, уже готовых на 75% и 25% соответственно.