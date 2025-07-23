У Трампа в команде нет врагов Украины, – Буданов

В команде президента США Дональда Трампа нет врагов Украины. Об этом в интервью изданию Kyiv Post заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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"Для Украины главное в том, что в этой команде нет врагов Украины. Конечно, есть люди, которые относятся к предоставленной нам помощи, мягко говоря, скептически. Но есть те, кто считает оказание такой помощи явно недостаточной. В этом смысле, в первую очередь можно назвать государственного секретаря США Марко Рубио, а также специального посланника Президента США Кита Келлогга. Их позиция абсолютно однозначна – помощь Украине находится в сфере государственных интересов США. Поэтому, она должна продолжаться и увеличиваться как количественно, так и качественно", - пояснил Буданов.

Он также прокомментировал активную позицию относительно российско-украинской войны специального посланника США Кита Келлога и отметил его стратегическую роль.

"Эта позиция родилась не вчера. Кит Келлогг поддерживал Украину и до начала полномасштабного вторжения. Он был советником по национальной безопасности Президента США во время первого срока Дональда Трампа. И уже тогда был одним из "ястребов" в Республиканской партии, которые выступали за жесткую позицию в отношении России и Путина. После начала полномасштабного вторжения он неоднократно критиковал предыдущую администрацию за нерешительные действия и постоянный страх пересечь мифические "красные линии" Путина. Он четко заявлял, что США должны быть лидерами в вопросе достижения справедливого мира. Он отмечал, что Украине надо предоставить современное оружие для организации не только эффективной обороны, но и проведения контрнаступлений. В этом вопросе он имеет абсолютно однозначную позицию", - отметил глава ГУР.

По его словам, Келлогг четко говорит о том, что помощь Украине полностью совпадает с принципом "Америка превыше всего".

"В конце концов, у нас общий враг. И для Америки сегодня важно стратегически ослабить Россию при этом не применяя собственные войска. Я никогда и не терял оптимизма в этом вопросе. Америка – наш друг. Да, наши отношения не всегда простые. Но в конечном счете мы всегда приходим к общему знаменателю", - констатировал Кирилл Буданов.