У чиновника ГБР и его родных обнаружили имущества на 35 млн гривен: стоимость может быть сильно заниженной

Близкие руководителя одного из отделов Государственного бюро расследований (ГБР) приобрели дома, квартиры и автомобили на 35 млн гривен. Драгоценное имущество начало появляться в них именно после того, как мужчина занял высокую должность.

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Как сообщают "Схемы", речь идет об Александре Говорущаке – начальнике первого отдела Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных правоохранителями и судьями, и прокуроре в прошлом. Его жена Екатерина Говорущак также госслужащая, занимающаяся подбором кадров и обучением сотрудников ГБР.

В 2023 году Александр Говорущак задекларировал свою жену земельный участок и новый дом площадью 165 кв. м в пригороде Киева за 3 млн и 1,45 млн грн соответственно. Соседи утверждают, что супруги заселились в новое жилье около месяца назад, а у дома журналисты заметили автомобиль Honda CR-V, который по описанию совпадает с задекларированной женщиной.

Впрочем, указанная стоимость участка может быть сильно заниженной – местный застройщик оценил аналогичную поблизости в $150 тыс., то есть около 6 млн грн по нынешнему курсу. Кроме того, профессиональная дизайнер оценила обустройство дома Говорущаков в $140 тыс., то есть стоимость собственно дома могла составлять $210 тыс. (около 8,5 млн грн).

Кроме того, после того как Александр Говорущак возглавил отдел в ГБР, новую недвижимость приобрели и его тесть с тещей. В феврале 2024 года Людмила и Константин Вялые стали владельцами дома и земельного участка в Петропавловской Борщаговке, недалеко от супругов Говорущаков. В выписке из Государственного реестра вещных прав говорится, что здание площадью почти 155 кв. м вместе с земельным участком стоил 7 млн грн.

Вдобавок к тому, после 2020 года родители Екатерины Говорущак приобрели две двухкомнатные квартиры площадью в 69 кв. м каждая и два паркоместа в новостройках, а также нежилые помещения. Общая стоимость имущества, по подсчетам журналистов, может составить 8,5 млн. грн.

Автомобили они тоже покупали. В 2022-м Константин Вялый приобрел Toyota Land Cruiser 2020 года и Mercedes-Benz ML350 2011 года, которые сейчас соответственно стоят около 2,5 млн. и 1 млн. грн. Людмила Вялая в 2024 году стала владелицей Suzuki Jimny 2024 года, который на официальном сайте производителя стоит от 937 тыс. грн.

Все имущество у них появилось после 2020 года, то есть уже после того, как их зять получил должность в ДБР. Впрочем, на вопрос о состоянии Константин Вялый бросил трубку, но журналисты выяснили, что с 2022 года он безработный.

Таким образом, в целом супруги Говорущаков и супруги Вялые в 2020-2024 годах приобрели имущества на 35 миллионов гривен. Но на вопрос о происхождении денег Александр Говорущак ответил, что все указано в его декларации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что эксчельник Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко подозревается в организации теневой схемы, нанесшей государству около 711 млн грн убытков. Пока ему поставлено подозрение заочно, поскольку он уехал из страны.

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