Цену акций Ferrexpo пытаются сбить путем грязных медиакампаний, – Лямец

Медиа-атаки и силовые действия против предприятия международной компании Ferrexpo в Украине содержат признаки шантажа и попытки рейдерского захвата бизнеса. Однако наличие среди акционеров компании ведущих мировых инвестиционных групп не позволит реализовать эти намерения и нанесет репутационные потери государству.

Об этом пишет экономический журналист Сергей Лямец в своей колонке на Censor.net.

Он отмечает, что в последнее время Ferrexpo возобновил показатели продаж и вышел на прибыльность, а падение цены акций связано с информационными атаками на компанию.

"Уже долгое время цена акций Ferrexpo на Лондонской бирже падает. Сначала это происходило из-за полномасштабной войны и объективных препятствий в поставке продукции на мировые рынки. Но сейчас компания благодаря терминалу "ТИС-Руда" в Одессе восстановила показатели продаж и даже прибыльна. Однако стоимость акций продолжает стремительно падать, потому что некоторые люди целенаправленно в течение лет сбивают цену акций компании путем грязных медиа-кампаний", – отмечает Сергей Лямец.

Предполагая, кто может больше выиграть от таких атак, экономист напомнил, что несколько месяцев назад долги банка "Финансы и кредит", принадлежавшего мажоритарному владельцу "Ферекспо" Константину Жеваго, выкупила частная компания.

"Они наверняка выиграют от любого скандала, потому что инвесторы в публичные компании старательно избегают любых рисков. Но я уверен в одном: то, что сейчас происходит в Украине против Ferrexpo и его предприятий – это не история установления законности. Это даже не о привлечении Жеваго к ответственности за реальные или мнимые нарушения. Это больше всего похоже на классическую украинскую историю о силовом давлении, шантаже и попытке рейдерского захвата бизнеса", – подчеркнул Лямец.

Журналист подчеркнул, что попытки рейдерского захвата компании происходят при мощной поддержке административного ресурса. Об этом свидетельствуют несоизмеримо высокие суммы залога для топ-менеджеров Ferrexpo.

999 млн грн при том, что прокуратура требовала назначить сумму залога в 157 млрд грн.

Сергей Лямец акцентировал, что среди акционеров Ferrexpo есть BlackRock – мощная международная компания с активами на триллионы долларов.

"Украинские доморощенные рейдеры наверняка полагают, что способны вытеснить из акционеров Ferrexpo такого игрока, как BlackRock. Это настоящая игра с огнем, ведь инвестор такого уровня способен решать вопрос напрямую на уровне президента Владимира Зеленского. Причем, поверьте, наш президент сделает все, чтобы убрать напряжение из этих отношений. А если выяснится, что эти игры проходят вроде бы от имени Зеленского, ответ президента будет крайне жестким", – убежден Сергей Лямец.

Журналист напомнил, что BlackRock и JPMorgan совместно создают фонд в размере $15 млрд, чтобы инвестировать в восстановление Украины. Соответственно те, кто пытается с помощью административного давления уничтожить их крупную инвестицию, вредят репутации Украины и ставят под угрозу миллиардные инвестиционные проекты.

"Теневые игроки применяют силовое давление и рейдерство, пытаясь сломать мировой стандарт ведения бизнеса. По-моему, дело безнадежное, да еще и репутационно вредное. Сколько еще она продлится, я не знаю. Но думаю, что эта игра крайне плохо кончится для тех, кто ее ведет", – заключает Сергей Лямец.