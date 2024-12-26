Ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают работе энергосистемы Украины, – Трофимец

Ценовые ограничения, введенные для регулирования рынка, давно стали препятствием для нормального функционирования энергетической системы.

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Об этом заявил Александр Трофимец, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты Александр Трофимец.

"Прошло уже 5 с половиной лет, как работает новый рынок, а инструмент, который использовался для запуска рынка, стал инструментом регулирования этого самого рынка. Сломана основа рыночных взаимоотношений – свободное ценообразование и балансирование цены путем спроса и предложения", – добавил он.

По словам эксперта, прайс-кепы, которые первоначально были введены для предотвращения аномального роста цен, превратились в препятствие для эффективного функционирования рынка.

"Вместо этого является регулятор, который сам решает, какая цена должна быть, тем самым нарушая баланс между участниками рынка (что, кстати, является нарушением основной функции регулятора, заложенном законодательством)", – подчеркнул Трофимец.

Эксперт отметил, что последствия такой политики – отсутствие развития генерирующих мощностей и инвестиций в энергетику, а в условиях войны – недостаток самой электроэнергии.

"В таких условиях единственным спасением потребителя является импорт электроэнергии. Но, при условии наличия ценовых ограничений на рынке электроэнергии Украины ниже, чем цена на смежных европейских рынках, коммерческий импорт нецелесообразен - потому что никто не будет покупать дороже, чтобы продавать дешевле", – подчеркнул Трофимец.

Эксперт также обратил внимание на проблемы малого и среднего бизнеса, вынужденные переходить на генераторы, что приводит к росту цен на их товары и услуги.

"Таким образом, НКРЭКУ, якобы пытаясь защитить потребителя, оказывает нам всем медвежью услугу. Потому что вопрос уже не стоит, сколько будет стоить электроэнергия. Вопрос стоит будет ли она вообще, и будет ли работать экономика страны", – отметил Трофимец.

Он призвал к пересмотру текущей политики ценового регулирования на энергетическом рынке Украины.

"Нам нужно определиться, все-таки, что у нас за рынок, регулируемый или свободный, как мы двигаемся. Интегрируемся ли мы в европейский рынок с точки зрения цены, не интегрируемся ли и дальше занимаемся популистическими вещами", – резюмировал эксперт.

Ранее Энергетическая компания Украины в своем обращении к регулятору отметила, что отмена предельных цен на рынке электроэнергии станет важным шагом для дальнейшей интеграции украинской энергосистемы с европейскими рынками. Ряд энергетических ассоциаций также подчеркнул, что решение НКРЭКУ оставить предварительно установленный уровень предельных цен не отвечает актуальным вызовам рынка.