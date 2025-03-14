Ценовые ограничения на рынке электроэнергии должны исчезнуть в рамках либерализации рынка, – Павленко

Чтобы привлекать инвестиции и сохранить стабильность энергосистемы, в Украине необходимо изменить подход к регулированию рынка.

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Об этом заявила Елена Павленко, президент аналитического центра DiXi Group, комментируя текущую ситуацию на энергетическом рынке.

По словам эксперта, существующие ценовые ограничения – прайс-кепы – сдерживают возможности украинского рынка. Она отмечает, что в ЕС рынок функционирует без таких ограничений.

"Первоочередной вопрос – привлечение инвестиций. Возмещение военных рисков и отсутствие долгов на балансирующем рынке уже могут создать минимально необходимые условия. Следующим шагом должна быть либерализация рынка, поскольку мы до сих пор имеем ценовые прайс-кепы (ограничения), в то время как европейский рынок работает без них", - подчеркнула Павленко.

Она также подчеркнула, что для долгосрочного восстановления генерации и модернизации энергетической инфраструктуры стране обязательно следует вернуться к рыночным ценам и тарифам. Однако этот переход должен быть тщательно спланирован правительством с четким расписанием (в течение двух, пяти, семи лет) и прозрачностью распределения тарифных поступлений на восстановление.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что существующая система прайс-кепов значительно ограничивает возможности для коммерческого импорта электроэнергии, что критически важно для стабилизации рынка в условиях остановки работы атомных блоков летом.