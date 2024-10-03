Ценовые ограничения на энергорынке усложняют развитие распределенной генерации, – Омельченко

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы. – Ред.) крайне усложняют развитие нового децентрализованного поколения, которое является ключевым для решения вопроса преодоления дефицита мощностей.

Видео дня

Об этом говорится в статье директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко. Он рассказал, что на украинском рынке электроэнергии существуют проблемы, которые состоят в некоторых ограничениях на нем. "(Модель рынка. – Ред.) предусматривает постоянные административные и директивные ценовые ограничения", – пояснил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что в результате вместо инвестиций генерируются многомиллиардные долги, что крайне усложняет развитие нового децентрализованного поколения, которое является ключевым для решения вопроса преодоления дефицита мощностей.

Также Омельченко подчеркнул, что сценарий прохождения следующего осенне-зимнего периода без применения графиков почасовых отключений кажется нереалистичным.

Недавно народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит Украине импортировать электроэнергию в часы дефицита.