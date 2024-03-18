Тариф на газ с 1 апреля: сколько будет стоить кубометр

В Украине с 1 апреля тариф на газ для населения составит 7,96 грн за кубометр. Цену не пересчитали, при этом тариф теоретически могут пересмотреть только после окончания отопительного сезона.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Ранее в Кабмине заявляли, что на время действия военного положения и в течение шести месяцев после него пересматривать тарифы не будут. Однако стоимость тока все-таки повысить были вынуждены прошлым летом. С газом ситуация более стабильная. Голубого топлива собственной добычи практически полностью хватило для обеспечения собственных потребностей.

Меньше 7,96 грн за куб могут платить те, кто вовремя платит за коммуналку. Как сообщают в "Нафтогазе", размер возможной скидки составляет 1%. Чтобы ее получить, нужно с помощью онлайн-сервисом заплатить за газ до 15 числа. То есть, если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.

Тарифы на газ ежегодно публикуют 12 поставщиков, сообщает издание "ГазПравда". Природный газ с наступлением весны не подорожает. В зависимости от газоснабжающей компании стоимость кубометра газа в марте будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 – выше. Напомним, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Это 12,3 млн украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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