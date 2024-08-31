Тариф на электроэнергию с 1 сентября: кто будет платить 2,16 грн за кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию с 1 сентября не изменится и составит 4,32 грн за кВт*ч. При этом владельцы двухзонных счетчиков смогут платить за каждый кВт*ч 2,16 грн при условии, что они потребляют ток в "ночной период".

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Отметим, двухзонный счетчик фиксирует объем потребления по периодам времени, отдельно днем и ночью. Как напомнили в ДТЭК, для владельцев таких приборов учета действует "ночной" тариф и электроэнергия, потребленная с 23:00 до 7:00, стоит вдвое дешевле. Чтобы начать экономить, можно заказать двухзонный счетчик с установкой "под ключ".

Если двухзонный счетчик не имеет модуля АСКОЭ и не подключен к такой системе, он автоматически не передает показания. Поэтому клиентам нужно ежемесячно делать это самостоятельно. При этом важно сообщать показания отдельно для тарифной зоны "день" и тарифной зоны "ночь", отображаемых на экране прибора.

Когда могут изменить тариф?

В интервью OBOZ.UA заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила: планов повышать тариф пока нет. Еще 31 мая Кабмин одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля. 2025 года.

Этот действующий с 1 июня тариф покрывает исключительно себестоимость производства электроэнергии двумя государственными энергокомпаниями ("Энергоатомом" и "Укргидроэнерго"), а также передачу электроэнергии, ее распределение в регионах и снабжение потребителя.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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