Судья апелляционного суда помогает банку 'Альянс' не платить государству 1 млрд грн, – Горковенко

Дело по иску НЭК Укрэнерго к банку "Альянс" об уплате банковской гарантии на сумму в 1.7 млрд грн находится в суде уже более двух лет, из них полтора – в Северном апелляционном хозяйственном суде

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Такое мнение высказал политолог Владимир Горковенко, сообщает издание "Українські новини".

"Несмотря на то, что по закону на рассмотрение дел в апелляционной инстанции отведено 60 дней, судьям Северного апелляционного суда удается бесконечно затягивать этот процесс, даже несмотря на решение Верховного суда по делу. Такая затяжка дела выглядит как попытка помочь банку "Альянс" избежать исполнения решения Хозяйственного суда еще в 2022 году, которым банк был обязан уплатить в пользу государственной компании 1,13 млрд грн.", - пишет издание.

"Благодаря расследованию НАБУ скандальное дело о нанесении миллиардного ущерба НЭК "Укрэнерго", в котором замешаны компания "Юнайтед Энерджи" и банк "Альянс", известно уже далеко за пределами страны. Решение Северного апелляционного по делу после десятка перенесений слушаний и изменений судейских коллегий ожидали в апреле 2024 года. Впрочем, судья Коробенко Г.П. решил поддержать ходатайство банка "Альянс" о приостановлении рассмотрения дела. Основанием стало еще одно решение Хозяйственного суда г. Киева, который поддержал иск банка "Альянс" и признал выдаваемую банком гарантию не подлежащей исполнению. Верховный суд не согласился с судьями Северного апелляционного и в конце июня обязал их возобновить слушания по делу.", - отмечают в СМИ.

Как пишут "Украинские новости", согласно постановлению Верховного суда дело должно было слушать и уже рассматривавшая его тройка судей, однако в Северном апелляционном суде решили по-другому и дело распределили на новую тройку во главе с судьей С.А. Гончаровым. Впрочем, в течение целого месяца судья так и не назначил заседание и даже не получил материалов дела. Такое промедление нашло простое объяснение – странным образом, судья Гончаров оказался председательствующим и в тройке, которая должна была слушать дело о признании банковской гарантии банка "Альянс" не подлежащим исполнению. И хотя это дело рассматривается в суде только с октября 2023 года – заседания в нем назначаются, а решения принимаются удивительно быстро.

"Только отвод судьи Гончарову, заявленный НЭК "Укрэнерго" по обоим делам, отсрочил решение по делу о банковской гарантии. В то же время по делу об уплате банком "Альянс" 1,13 млрд грн НЭК "Укрэнерго" все происходит по заведенному полуторалетнему сценарию. Признав, что возбуждено предписание Верховного суда, Гончаров не будет слушать это дело, тройка же во главе с Коробенко назначила заседание на 17 сентября. Таким образом, судья Гончаров своим бездействием привел к очередному затягиванию решения по делу о деньгах для НЭК "Укрэнерго" почти на три месяца. Или, так же верно, выиграл время для вынесения решения в пользу банка "Альянс" по другому делу, что позволит банку не платить за выдаваемую банковскую гарантию – заседание состоится уже 12 августа", - пишет издание.

"Еще один настораживающий момент в этой истории – это позиция, которую отстаивает судья Гончаров по делам связанным с банковскими гарантиями в собственной судебной практике. Переходный пересмотр реестра судебных решений убеждает, что подавляющее большинство решений судьи Гончарова по аналогичным делам выносилось в пользу банковских учреждений. Очевидно, что для судей Северного апелляционного суда позиция Верховного суда не имеет никакого значения, ведь недавний вердикт высшей инстанции однозначно трактует обязательства по банковским гарантиям безусловные к исполнению. Похоже, что помимо действующих антикоррупционных органов и бизнес омбудсмена, государственной власти пора вводить специальный орган надзора за соблюдением судьями процессуальных и правовых норм. В противном случае государственные компании обречены проигрывать в судах миллиарды наших с вами средств", - пишет издание.

Автор пишет, что судья Гончаров предоставляет очередную услугу еще одному недобросовестному банку. К тому же, по информации, циркулирующей судебными коридорами, это дело станет последним "интересным" делом Гончарова в его судейской карьере, так что может стать "дембельским аккордом" судьи и "золотым парашютом" от банка "Альянс".