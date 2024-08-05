Суд рассмотрит возможное возобновление добычи на Сахалинском месторождении

6 августа 2024 состоится заседание Шестого апелляционного административного суда, где будет рассматриваться вопрос добычи газа на Сахалинском месторождении и возможного возобновления спецразрешения ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

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"Это одно из важнейших решений перед началом следующего отопительного сезона, потому что речь идет об объемах голубого топлива, которые крайне понадобятся Украине, чтобы следующей зимой иметь отопление в домах и ресурс для генерации электроэнергии", – отмечает председатель правления "Укрнефтебурения" Олег Мальчик.

В общем, речь идет о полумиллиарда кубометров газа в год, а зимой нам понадобится весь ресурс. Каждый литр бензина или дизеля для генераторов, каждый кубометр для отопления и производства электрической энергии".

Напомним, в 2023 году Кабинет министров передал "Укрнефтебурению" под управление "Укрнефти". Уже с 12 июля новый менеджмент начал управлять компанией.

Международные независимые аудиторы проверили и подтвердили эффективность государственного управления за период с 12.06.23 по 31.12.23.

При том, что с 1 января по 12 июля 2023 года предприятие заработало лишь 186 млн грн, за период государственного управления (с 12 июля по 31 декабря 2023 года) компания получила прибыль в размере 831 млн грн.

Согласно договору управления, доля, перечисленная в государственный бюджет, составила 90% - 748 млн грн по результатам 2023 года.

Среднесуточная добыча газа с 12 июля по 31 декабря выросла с 1,262 млн кубометров до 1,560 млн кубометров. Среднесуточная добыча жидких углеводородов (конденсат, нефть и КГЛВ) выросла со 124 тонн до 164 тонн.

Была достроена аварийная 88 скважина и дожимная компрессорная станция – все запустили только при новом менеджменте.

Однако, в конце ноября 2023 г. по представлению Госгеонадра Шестой апелляционный административный суд аннулировал спецразрешение "Укрнефтебурения" на добычу на Сахалинском месторождении. Компания вынужденно остановила деятельность по разработке месторождения.

Сейчас суд продолжается – очередное слушание назначено на 6 августа 2024 года. Госгеонадра обратились в суд с заявлением об аннулировании действующего спецразрешения со значительным нарушением сроков - Верховный суд вынес решение по делу еще в 2019 году, и процессуально у них был только год на подачу заявления. Однако суд восстановил Госгеонадра срок на обращение в связи со ссылкой заявителя на письмо от ДБР. Как установили журналисты NADRA.INFO, ДБР в своем письме не просило Госгеонадра аннулировать спецразрешение и останавливать добычу на Сахалинском месторождении.

Заседание состоится 6 августа 2024 в 15:00 по адресу: ул. Князей Острожских, 8, корпус 30, г. Киев, 01010. Председательствующий судья – Вивдиченко Татьяна Романовна, зал судебного заседания №2.