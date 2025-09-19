Строительство электростанции Inzhur Energy в Киеве признали законным

По результатам повторного осмотра земельного участка и строительной площадки электростанции, проведенного на основании постановления суда, претензии к строительству электростанции признаны правоохранителями безосновательными, а соответствующее уголовное производство – закрыто из-за отсутствия состава уголовного проступка.

Уголовное производство против ООО "Inzhur Energy" было открыто в январе 2025 года по собственной инициативе прокурора Павлюк Елены Владимировны. После жалобы ООО "Inzhur Energy" в Генеральную прокуратуру была заменена группа прокуроров, которая сопровождала уголовное производство против компании.

Во время повторного осмотра земельного участка и строительной площадки электростанции, который произошел по решению суда 18 августа 2025 года, прокуратурой были привлечены представители полиции, облгаза и сертифицированный инженер-геодезист. По результатам осмотра с видеофиксацией всех действий был составлен профессиональный план-схема размещения здания станции на участке – и определены расстояния до трубы газа высокого давления и до ближайших жилых домов: никаких нарушений действующего законодательства и нормативов обнаружено не было.

По результатам повторного досудебного расследования и осмотра в уголовном производстве против компании Inzhur Energy, претензии противников строительства станции – признаны правоохранителями безосновательными, а соответствующее уголовное производство – официально закрыто из-за отсутствия состава уголовного проступка и согласно ст. 36, ст. 110, ч. 1 п. 2 ст. 284 Украины.

"Результаты досудебного уголовного расследования и профессиональной экспертизы проекта специалистами ГСЧС, экологами и правоохранителями очередной раз доказали очевидное – строительство станции соответствует всем действующим законодательным нормам, не несет никакой опасности окружающей среде и прилегающим к станции территориям. Мы продолжаем реализовывать проекты, которые имеют стратегическое значение для энергетической устойчивости страны: первую очередь электростанции мощностью 18 МВт планируем запустить до конца 2025 года, чтобы поддержать стабильность энергосистемы во время отопительного сезона", – отметил основатель и СЕО Inzhur Андрей Журжий.

Напомним, в августе 2024 года Inzhur Energy начала строительство первой в Украине народной электростанции общей мощностью 34 МВт, которая реализуется в рамках Президентской программы развития малой генерации по контракту с НЭК "Укрэнерго". Для строительства электростанции, общая стоимость которой составляет €22 млн, компания Inzhur получила все предусмотренные законом разрешительные документы.

21 марта 2025 года по иску Киево-Святошинской окружной прокуратуры, инициированному жителями соседнего с электростанцией кооператива "Скифский", районный суд постановил остановить строительство. Обвинение безосновательно утверждало, что электростанция нарушает нормы безопасности и строится над газопроводом высокого давления, не предоставив никаких объективных доказательств.

28 мая 2025 года Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию Inzhur Energy и разрешил продолжить строительство станции, признав обвинения прокуратуры необоснованными, не увидев оснований для ограничения строительства, и отменил незаконное постановление Киево-Святошинского районного суда о его запрете. Теперь это уголовное производство закрыто.