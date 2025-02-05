Строительство АЭС в Польше подтверждает необходимость развития атомной энергетики в регионе, – Костюх

Решение Польши инвестировать 14,7 млрд долларов в строительство первой атомной электростанции подтверждает стратегическую важность атомной генерации для энергетической безопасности Европы. В условиях отказа от энергоресурсов РФ ряд европейских стран делает ставку на расширение собственных ядерных мощностей.

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Об этом заявил в комментарии РБК-Украина народный депутат Анатолий Костюх, комментируя утверждение финансирования польского ядерного проекта.

Украина не может оставаться в стороне от этого процесса, и достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС является ключевым шагом для усиления энергетической независимости.

"Польша вкладывает огромные средства в будущую собственную атомную энергетику, и это еще один сигнал о том, что без развития ядерной генерации невозможно гарантировать энергетическую безопасность. Украина должна действовать так же - достраивать Хмельницкую АЭС и наращивать собственный атомный потенциал, ведь это не только вопрос энергетики, но и стратегического выбора страны", - подчеркнул Костюх.

Он также напомнил, что Польша - не единственная страна в Европе, которая активно развивает атомную энергетику. Новые ядерные мощности возводят Франция, Венгрия, Чехия, Словакия, а Великобритания инвестирует в развитие малых модульных реакторов.

"Это четкий тренд: европейские страны расширяют атомную генерацию, чтобы заменить ископаемое топливо и усилить энергетическую независимость. Украина имеет все возможности для этого, в том числе и благодаря сотрудничеству с Болгарией в вопросе закупки реакторов ВВЭР-1000. Однако решение надо принимать сейчас, иначе мы рискуем оказаться в ситуации хронического дефицита электроэнергии", - отметил нардеп.

Костюх также раскритиковал политические спекуляции относительно законопроекта о закупке реакторов в Болгарии и отметил, что задержка с достройкой ХАЭС создает угрозу для энергосистемы Украины.

"Если мы хотим стабильной экономики, если мы планируем масштабное восстановление страны, если мы хотим развивать промышленность и военный сектор - без новых атомных мощностей этого не будет. Поэтому это не вопрос выбора, а вопрос времени. И действовать нужно уже сейчас", - подытожил Костюх.