Старые долги до сих пор сдерживают инвесторов от новых проектов ВИЭ – Конеченков

Долги в возобновляемой энергетике остаются одним из факторов, которые сдерживают инвесторов от участия в новых проектах. Компании готовы рассматривать "зеленые" аукционы, но хотят гарантий, что ситуация с многолетними неплатежами не повторится.

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Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Боятся, боятся, но при этом, при том, это как раз одна из предпосылок, что компании рассматривают возможность участия в этих аукционах, но они действительно хотят получить гарантии, что не окажется, как с долгами", – сказал Конеченков.

По его словам, долговая проблема начала обостряться после договоренностей 2020 года о добровольном снижении "зеленого" тарифа. Тогда инвесторы согласились на сокращение выплат при условии погашения накопленных долгов, однако впоследствии появились новые механизмы, которые, по словам Конеченкова, лишь увеличили задолженность.

"Эти 20% сыграли свою негативную роль, еще больше увеличив объем долгов. И до сих пор мы это разруливаем, эту ситуацию", – подчеркнул он.

Конеченков отметил, что интерес к новым аукционам со стороны бизнеса есть, однако не все компании готовы участвовать. По его словам, сейчас такую возможность рассматривают около 4–5 компаний, а одним из ключевых вопросов для них остается гарантия своевременных расчетов.

Ранее заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко заявлял, что долги на энергорынке уже исчисляются десятками миллиардов гривен и создают все больше финансовых проблем для отрасли.