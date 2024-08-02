Спрос на вентиляторы в АЛЛО вырос почти в 3 раза, а на зарядные станции – вчетверо

Аномальная жара и длительные отключения электроэнергии повлияли на спрос потребителей. Вентиляторы и зарядные станции, а также кондиционеры, пауэрбанки и генераторы – в топе июльских покупок в АЛЛО.

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Спрос на вентиляторы увеличился в 2,8 раза

В июле из-за экстремальной жары в Украине, сопровождавшейся рекордными показателями температуры около +40°С, спрос на вентиляторы в штуках увеличился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аномально высокая температура вместе с отключениями света заставила потребителей обратить внимание на портативные вентиляторы с аккумуляторами, способными работать автономно до 12 часов. Поэтому не удивительно, что именно такие устройства стали хитом продаж в категории вентиляторы, а самой популярной моделью стал Jipin Desktop Fan.

Обычно в жару спрос на кондиционеры увеличивается. Причем этому не помешали даже длительные отключения электроэнергии: кондиционеры покупали в 2,7 раза больше, чем в этот же период в прошлом году. А вот в июне спрос на них остался на уровне июня 2023 года. Впрочем, продажи кондиционеров все еще не достигают уровня довоенного 2021 года.

Самые популярные модели кондиционеров:

Cooper&Hunter CH-S09FTXF2-NG;

Samsung AR09TXHQASINUA.

Зарядные станции: рост в 4 раза

Энерготовары – также в тренде. Продажи зарядных станций в июле выросли в 2,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем и в 4 раза – по сравнению с июлем 2023 года.

Самые популярные модели:

Romoss RS1000-2B2-G153H,

EnerSol 300 Вт 296 Вт/год (EPB-300N),

Romoss RS1500 (RS1500-2B2-G153H) Т.

Стоит отметить, что клиенты АЛЛО начали обращать внимание на комплексные решения для своих помещений: заказывают комплекты энергообеспечения Bluetti или более сложные в подключении решения с гибридными инверторами и аккумуляторами к ним, требующие профессиональной установки и обслуживания. Такие предложения появились в АЛЛО благодаря официальному поставщику техники Bluetti, что для потребителя означает гарантию от производителя, сервисное обслуживание и возможность оплатить покупку частями.

До сих пор нужны украинцам и пауэрбанки, спрос на них периодически возрастает просто стремительно. Так, в июле их продажи увеличились в 2,6 раза по сравнению с предыдущим месяцем и в 2,5 раза – по сравнению с июлем 2023 года.

Самые популярные модели:

Romoss 30000 мА•год Sense8P+;

Redmi 20000 мА•год;

Romoss 40000 мА•год PEA40.

Продолжали покупать в АЛЛО и генераторы. В июле спрос на них увеличился в 2,5 раза по сравнению с июнем и в 2,3 раза по сравнению с июлем прошлого года.

Самым большим спросом в июле пользовались:

бензиновый генератор A.M.C. JX6500;

инверторный генератор KS3100iG S;

бензиновый генератор EnerSol.

Разнообразные устройства энергопитания можно найти в специальном разделе маркетплейса АЛЛО "Держи заряд", созданный еще осенью 2022 года для удобного поиска и навигации на allo.ua. На некоторые модели пауэрбанков, генераторов, зарядных станций, инверторов и солнечных панелей до конца августа действует скидка до 40%. На allo.ua представлен большой выбор разнообразной техники для дома, товаров для красоты и спорта, которые также можно приобрести по выгодным предложениям и с гарантией производителя.

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