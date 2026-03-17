Совет незнакомца помог мужчине выиграть $100 000: куда потратит средства

Мужчина из Мэриленда (штат США) выиграл $100 000 в кроссвордной скретч-лотерее, послушав совет незнакомца и попробовав новую игру вместо привычных билетов в стиле бинго. Он и жена планируют часть выигрыша использовать для погашения долгов за автомобили, а остальное отложить на сбережения, что существенно улучшит их финансовое положение.

Об этом пишет People. Мужчина, строитель по профессии, после покупки билета продолжил свой привычный день – ходил на работу и тренировал футбольную команду лиги отдыха.

Лишь во время перерыва он проверил свой билет и понял, что выиграл большой приз – $100 000. Хотя это не главный джекпот, выигрыш стал для него приятной неожиданностью, и он немедленно поделился новостью с женой. "Он не мог в это поверить", – отметила она, сопровождая мужа для получения приза 10 марта 2026 года.

Супруги уже имеют конкретные планы относительно выигрыша. Часть средств они используют, чтобы погасить долги за автомобили, а остальные планируют отложить на сбережения. По словам мужчины, этот случай стал примером того, как даже совет незнакомца может привести к неожиданной удаче и существенно улучшить финансовое положение семьи.

Стоит отметить, что этот выигрыш стал вторым призом в новом розыгрыше кроссвордов на $1 млн, где другой житель штата Райан получил первый из четырех джекпотов в размере $1 млн. Его история также связана со случайной удачей благодаря доброжелательным незнакомцам, которые помогли ему получить выигрышные билеты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, житель Дублина выиграл €30 тысяч в лотерее на скретч-билете за €3 и настолько обрадовался и испугался одновременно, что спрятал выигрышный билет в декоративной фигурке собаки дома. Полученные деньги он планирует потратить на покупку кемпера, чтобы путешествовать по Ирландии вместе с женой.

